Воскресенье, 12 мая, 2024

В Ленобласти мать застала интимную сцену 13-летнего сына и подруги

Автор: powder

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Возбуждено дело в отношении 39-летней жительницы города Кириши Ленобласти, которую подозревают в совращении сына подруги, пишет КП.

Все произошло в одной из квартир на проспекте Октября. По предварительным данным, женщина пришла в гости к семье, чтобы распить спиртное.

Во время застолья на кухне у хозяйки квартиры зазвонил телефон, она вышла в другую комнату. В это время гостья решила пообщаться с ее сыном. Вернувшись на кухню, мать застала интимную сцену между ней и мальчиком.

Теперь обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы. У задержанной есть трое детей.

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