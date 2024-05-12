Возбуждено дело в отношении 39-летней жительницы города Кириши Ленобласти, которую подозревают в совращении сына подруги, пишет КП.

Все произошло в одной из квартир на проспекте Октября. По предварительным данным, женщина пришла в гости к семье, чтобы распить спиртное.

Во время застолья на кухне у хозяйки квартиры зазвонил телефон, она вышла в другую комнату. В это время гостья решила пообщаться с ее сыном. Вернувшись на кухню, мать застала интимную сцену между ней и мальчиком.

Теперь обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы. У задержанной есть трое детей.