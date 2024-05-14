Вторник, 14 мая, 2024

В Рязани 15 мая начнут обрабатывать парки от клещей

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

Зеленые зоны в Рязани обработают от клещей. Работы начнутся в 4 утра 15 мая. Об этом сообщает администрация города Рязани.

Обработка будет проходить на 11 территориях: в Лесопарке, Центральном парке культуры и отдыха, парке Советско-Польского братства по оружию, парке Морской славы, Комсомольском парке, зеленой зоне между Касимовским шоссе и улицей Тимуровцев, зеленой зоне у Черезовских прудов, парке им. А.В. Белякова, Дендропарке, сквере им. А.В. Александрова.

Сообщается, что специалисты подрядной организации распылят спецсредство на землю, траву и кустарники. Пока будет проходить обработка, доступ во все зеленые зоны закроют, а на территории установят соответствующие таблички. 

Рязанцев просят воздержаться от посещения парков в эти сутки.

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