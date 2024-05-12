Стала известна причина смерти бойца, чья мать вскрыла цинковый гроб

Брат погибшего участника СВО Вячеслава Сараева, чье тело больше трех месяцев пролежало в морге, назвал в беседе с E1.RU причину смерти контрактника.
В медицинской справке было написано, что он умер от сердечной недостаточности. Мать погибшего потребовала вскрыть цинковый гроб и обратилась в военную прокуратуру.
В части подчеркнули, что боец получил ранение, несовместимое с жизнью.
По данным издания, Сараев погиб в зоне спецоперации 15 января. Похороны пришлось отложить, поскольку его семья не верила в изначальную причину смерти военного.
В итоге с ним простились на Аллее Славы в Каменске-Уральском.