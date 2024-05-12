Стала известна причина смерти бойца, чья мать вскрыла цинковый гроб

Брат погибшего участника СВО Вячеслава Сараева, чье тело больше трех месяцев пролежало в морге, назвал в беседе с E1.RU причину смерти контрактника.

В медицинской справке было написано, что он умер от сердечной недостаточности. Мать погибшего потребовала вскрыть цинковый гроб и обратилась в военную прокуратуру.

«В официальном извещении от воинской части говорится, что смерть наступила в результате прохождения военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы», — рассказал брат погибшего.

В части подчеркнули, что боец получил ранение, несовместимое с жизнью.

По данным издания, Сараев погиб в зоне спецоперации 15 января. Похороны пришлось отложить, поскольку его семья не верила в изначальную причину смерти военного.

В итоге с ним простились на Аллее Славы в Каменске-Уральском.