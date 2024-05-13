Понедельник, 13 мая, 2024

Рязанка рассказала о женщине, которая преследовала ее и просила стать донором крови

Автор: Кристина Аманн

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Фото: freepik.com/

В группе «Женская Рязань» вышел пост, в котором рязанка рассказала о преследующей ее женщине.

По ее словам, инцидент произошел вчера, 12 мая, в парке в Дашках. К рязанке подошла худая женщина в черной куртке, в капюшоне и кожаных брюках. По описанию, на ней были линзы светлого цвета.

«Шла за нами целенаправленно до максимально безлюдного места. Останавливается и говорит: «Вы могли бы стать донором крови, нам нужна женщина и ребенок!», — пишет рязанка.

Утверждается, что подозрительная женщина предложила вознаграждение за донорство. Рязанка ответила жестким отказом, и подозрительная женщина ушла.

В комментариях к посту пишут, что с подобным сталкивались и в других районах Рязани. Например, одна из подписчиц рассказала, как выходила с ребенком из «Пятерочки» на улице Шереметьевская, и к ним подошла женщина примерно 30-35 лет с ребенком в коляске.

«Она тоже начала что-то говорить про донора, что не бесплатно, что крови нужно немного, несколько пробирок, как для сдачи анализов. Я ей вежливо ответила, что не могу быть донором и по весу, и по гемоглобину, и мы с ребенком ушли. Тоже показалось всё очень странным», — пишет подписчица группы.

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