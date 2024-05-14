Губернатор Малков перечислил однодневный заработок на поддержку белгородцев

Губернатор Павел Малков решил поддержать пострадавших жителей Белгорода и перечислил свой однодневный заработок на эти цели.

Об этом он заявил на заседании регионального правительства 14 мая. Губернатор подчеркнул, что регион будет оказывать всю необходимую помощь жителям Белгородской области. Он поручил заместителю председателя регионального правительства Наталье Суворовой проработать соответствующие предложения.

Павел Малков отметил, что в Рязанской области уже есть успешный опыт организации отдыха для детей из Белгорода. Он предложил продолжить эту практику в течение летних школьных каникул.

«Все знают, как непросто сейчас в Белгороде, — сказал глава региона. — Мы обязательно должны помочь белгородцам. В Рязани и каждом районе области организован сбор гуманитарной помощи. Вы можете передать финансовую помощь непосредственно в Белгород; есть специальный счёт».

Кроме того, Рязанская областная дума приняла решение о перечислении однодневного заработка в поддержку пострадавших жителей. Павел Малков поблагодарил всех, кто поддержал эту инициативу, и выразил уверенность, что органы власти, организации, предприятия и обычные граждане также присоединятся к сбору средств.