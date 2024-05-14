Вторник, 14 мая, 2024

Губернатор Малков перечислил однодневный заработок на поддержку белгородцев

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: правительство Рязанской области

Губернатор Павел Малков решил поддержать пострадавших жителей Белгорода и перечислил свой однодневный заработок на эти цели.

Об этом он заявил на заседании регионального правительства 14 мая. Губернатор подчеркнул, что регион будет оказывать всю необходимую помощь жителям Белгородской области. Он поручил заместителю председателя регионального правительства Наталье Суворовой проработать соответствующие предложения.

Павел Малков отметил, что в Рязанской области уже есть успешный опыт организации отдыха для детей из Белгорода. Он предложил продолжить эту практику в течение летних школьных каникул.

«Все знают, как непросто сейчас в Белгороде, — сказал глава региона. — Мы обязательно должны помочь белгородцам. В Рязани и каждом районе области организован сбор гуманитарной помощи. Вы можете передать финансовую помощь непосредственно в Белгород; есть специальный счёт».

Кроме того, Рязанская областная дума приняла решение о перечислении однодневного заработка в поддержку пострадавших жителей. Павел Малков поблагодарил всех, кто поддержал эту инициативу, и выразил уверенность, что органы власти, организации, предприятия и обычные граждане также присоединятся к сбору средств.

Губернатор Малков перечислил однодневный заработок на поддержку белгородцев

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Пителинском районе произошло смертельное ДТП

Эксперт по недвижимости оценил загородный дом кадровика Минобороны Кузнецова

Пять районов Рязанской области получат новую коммунальную технику

МЧС выпустило метеопредупреждение в связи ночными заморозками

Потому что мы — семья: «Ростелеком» запускает душевный социальный кинопроект

Павел Малков наградил почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью» врача ОКБ Дмитрия Карпова

Рязанская НПК стала бронзовым призёром всероссийского конкурса

Стартовали съёмки нового сезона остросюжетной драмы «Загляни ему в голову-2»

Участник «голой» вечеринки рэпер Vacio уехал из России

Автотека: в Рязанской области наибольшую долю рынка авто с пробегом заняли российские производители

ТНТ раскрыл имя первой участницы реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

На майские праздники турпоток в Азию и Африку вырос более чем на треть — МегаФон

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Пителинском районе произошло смертельное ДТП

Новости Рязани
В аварии погибла 78-летняя женщина.

Эксперт по недвижимости оценил загородный дом кадровика Минобороны Кузнецова

Новости мира
14 мая Кузнецов был задержан по подозрению в получении взятки от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

Пять районов Рязанской области получат новую коммунальную технику

Новости Рязани
Павел Малков заявил о необходимости ежегодного приобретения новой коммунальной техники.

МЧС выпустило метеопредупреждение в связи ночными заморозками

Новости Рязани
Однако днем ожидается значительное повышение температуры.

Потому что мы — семья: «Ростелеком» запускает душевный социальный кинопроект

Новости Рязани
Главными героями станут обычные люди, которые расскажут сокровенное о себе и своих семьях.