В Златоусте сын убил мать и питался ее телом

Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Златоуста Челябинской области, которые обвиняется в убийстве матери, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел в январе этого года в коммунальной квартире. По предварительной версии, сын поругался с женщиной. В разгар ссоры он сильно ударил потерпевшую, в результате чего она скончалась.

После этого злоумышленник прятал ее тело на балконе, периодически отрезал от него ножовкой части и питался ими.

Сейчас следователи выясняют, почему соседи не заметили ничего подозрительного.