-0.2 C
Рязань
Пятница, 14 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости мира

В Твери двое мужчин пленили и замучили женщину до смерти

powder

Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Твери, которые убили 37-летнюю знакомую, пишет Афанасий бизнес.

Преступление было совершено в период с 10 по 12 января. По версии следствия, двое мужчин 38 и 26 лет распивали спиртное с подругой. В какой-то момент приятели потребовали, чтобы женщина покинула застолье и ушла, однако та отказалась.

В итоге злоумышленники стали избивать жертву руками и ногами, нанеся ей не менее 23 ударов. После этого садисты взяли молоток и нанесли им потерпевшей множество ударов по различным частям тела.

Реклама

Наконец, мужчины отнесли беспомощную женщину в ванну и стали поливать горячей водой. Закончив пытку, они перенесли свою жертву на диван, где один из убийц стал резать подруге палец на левой руке. Вскоре она умерла.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,872ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img