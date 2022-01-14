В Твери двое мужчин пленили и замучили женщину до смерти

Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Твери, которые убили 37-летнюю знакомую, пишет Афанасий бизнес.

Преступление было совершено в период с 10 по 12 января. По версии следствия, двое мужчин 38 и 26 лет распивали спиртное с подругой. В какой-то момент приятели потребовали, чтобы женщина покинула застолье и ушла, однако та отказалась.

В итоге злоумышленники стали избивать жертву руками и ногами, нанеся ей не менее 23 ударов. После этого садисты взяли молоток и нанесли им потерпевшей множество ударов по различным частям тела.

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Наконец, мужчины отнесли беспомощную женщину в ванну и стали поливать горячей водой. Закончив пытку, они перенесли свою жертву на диван, где один из убийц стал резать подруге палец на левой руке. Вскоре она умерла.