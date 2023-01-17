Вторник, 17 января, 2023
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В Светлогорске продавец проломила голову покупательнице бейсбольной битой

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Жительница Светлогорска рассказала Клопсу, что продавец проломила ей голову бейсбольной битой.

Инцидент произошел вечером 8 января в продуктовом магазине, который принадлежит 49-летней пострадавшей и ее бывшему мужу. После развода он выдавил ее из бизнеса и сейчас они судятся.

Нападавшей оказалась новая пассия мужчины. Она начала оскорблять и выгонять потерпевшую.

«Я ей ответила тоже грубо, мы стали браниться, а потом кидаться друг в друга пачками пельменей. Я развернулась и хотела уйти. Но тут она побежала за мной, накинулась сзади, стала бить по голове деревянной бейсбольной битой», – рассказала она.

Пострадавшая очнулась на улице на пороге магазина. Она с трудом вспоминала, что произошло.

«У меня весь шарф был в крови, вся одежда, за шиворот натекло! Ужас!» – добавила женщина.

Сейчас проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений друг другу обеими женщинами.

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