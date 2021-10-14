10.9 C
Рязань
Четверг, 14 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюКоронавирус

В Рязанской области выявили максимальное число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии

Александр Ильин

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В четверг, 14 октября, в Рязанской области выявлено 168 новых случаев заражения COVID-19, максимальное с начала пандемии. Число скончавшихся — 10. Пациентов, справившихся с болезнью, — 128. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1235 человек, общее число случаев заражения — 44 443.

Темп прироста за сутки составил 0.38%. Показатель заболеваемости в регионе — 3962.9 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5373.7 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 31 299 случаев заражения (всего 7 892 980), умерло пациентов — 986 (всего 220 315).

В Рязанской области выявили максимальное число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,721ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]