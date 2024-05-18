Артёмов прокомментировал строительство школы в Семчино

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов прокомментировал строительство новой школы в микрорайоне Семчино. Пост мэр разместил на странице ВКонтакте.

«Благодарен вице-губернатору Рязанской области Артёму Анатольевичу Бранову за внимание к строительству новой школы в Семчино, возводимой в рамках концессионного соглашения с ВЭБ.РФ.

В начале года мы столкнулись с низкими темпами работ на объекте, приведшими к отставанию от графика. После проведенного вице-губернатором выездного совещания

можно констатировать: подрядная организация нарастила темпы, на стройке увеличено количество техники и людей.

Со своей стороны оказываем максимальную поддержку концессионеру и подрядчику во взаимодействии с различными структурами и ведомствами. Так заключен договор на теплоснабжение будущей школы с Дягилевской ТЭЦ, решается вопрос о подключении электричества».