Суббота, 18 мая, 2024

Артёмов прокомментировал строительство школы в Семчино

Автор: 7info

Опубликовано

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов прокомментировал строительство новой школы в микрорайоне Семчино. Пост мэр разместил на странице ВКонтакте.

«Благодарен вице-губернатору Рязанской области Артёму Анатольевичу Бранову за внимание к строительству новой школы в Семчино, возводимой в рамках концессионного соглашения с ВЭБ.РФ.

В начале года мы столкнулись с низкими темпами работ на объекте, приведшими к отставанию от графика. После проведенного вице-губернатором выездного совещания

можно констатировать: подрядная организация нарастила темпы, на стройке увеличено количество техники и людей.

Со своей стороны оказываем максимальную поддержку концессионеру и подрядчику во взаимодействии с различными структурами и ведомствами. Так заключен договор на теплоснабжение будущей школы с Дягилевской ТЭЦ, решается вопрос о подключении электричества».

Артёмов прокомментировал строительство школы в Семчино

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