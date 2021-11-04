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Пятница, 5 ноября, 2021
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В Рязани три юрлица предупредили из-за нарушений коронавирусных ограничений

7info

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Сотрудники Роспотребнадзора в Рязанской области продолжают проверки соблюдения ограничительных противоэпидемических мер. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

В четверг, 4 ноября, было проверено 14 объектов в Рязани и муниципальных образованиях региона. Трём юридическим лицам сделаны предостережения о недопустимости нарушения установленных требований.

Также сегодня в Рязани чиновники вместе с полицейскими проверили торговые организации. Соблюдение масочного режима контролировалось в ТЦ «Виктория Плаза» и на Первомайском рынке.

— Контрольные мероприятия будут продолжены в дальнейшем, — говорится в сообщении опергруппы.

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