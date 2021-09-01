В среду, 1 сентября, в Рязани произошло массовое отключение холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Причина – аварии на водопроводе. К восстановительным работам сотрудники Водоканала приступили утром.
до 17.00 по следующим адресам:
- улица Большая, дом 58, дом 59, дом 60, дом 61, дом 62, дом 64, дом 65, дом 66, дом 67, дом 68, дом 70, дом 71, дом 72, дом 73, дом 74, дом 75, дом 76, дом 77, дом 78, дом 79, дом 80, дом 81, дом 82;
- улица Полевая,
- улица Старое Село, дома с 15 по 87, дома с 46 по 86;
до 19.00 по следующим адресам:
- улица Братиславская, дом 17/2, дом 19 корп. 1,
- улица Островского, дом 6, дом 6 корп. 1, дом 4 (д/сад №160).