22.8 C
Рязань
Среда, 1 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязани произошло массовое отключение холодной воды

7info7
В Рязани произошло массовое отключение холодной воды
Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В среду, 1 сентября, в Рязани произошло массовое отключение холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Причина – аварии на водопроводе. К восстановительным работам сотрудники Водоканала приступили утром.  

до 17.00 по следующим адресам:

  • улица Большая, дом 58, дом 59, дом 60, дом 61, дом 62, дом 64, дом 65, дом 66, дом 67, дом 68, дом 70, дом 71, дом 72, дом 73, дом 74, дом 75, дом 76, дом 77, дом 78, дом 79, дом 80, дом 81, дом 82;
  • улица Полевая,
  • улица Старое Село, дома с 15 по 87, дома с 46 по 86;

до 19.00 по следующим адресам:

  • улица Братиславская, дом 17/2, дом 19 корп. 1,
  • улица Островского, дом 6, дом 6 корп. 1, дом 4 (д/сад №160).

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
Власть

Любимов пообещал обеспечить всех рязанцев местами в яслях до 2024 года

Новости Рязани

Коррупционные нарушения выявили в рязанской организации, контролирующей состояние воздуха

Новости Рязани

В Касимове мужчина напал на полицейского с двумя ножами

Новости Рязани

Почта России запустила подписную кампанию на 1-е полугодие 2022 года

Новости мира

На и.о. начальника изолятора в Истре, откуда сбежали заключенные, завели уголовное дело

Новости Рязани

Участники «Авиадартс-2021» в Рязани завершили финальный этап двумя рекордами

Новости мира

В России могут изменить ПДД из-за электросамокатов

Новости мира

Мужчину убили за отказ кукарекать после проигрыша в шашки

Новости мира

В частном доме в Красноярском крае обнаружили тела двух маленьких детей 

Новости мира

Народные приметы 2 сентября: что нельзя и что нужно делать в Самойлов день

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]