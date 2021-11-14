В Рязани отметили 103-летие десантного училища

В субботу, 13 ноября, в Рязани прошли праздничные мероприятия по случаю 103-летия десантного училища. В них принимала участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Также в Рязань приехали выпускник РВВДКУ заместитель министра обороны РФ Юнус-бек Евкуров, командующий ВДВ Андрей Сердюков, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
По окончании торжественного митинга состоялся парад и показательные выступления курсантов.