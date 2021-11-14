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Воскресенье, 14 ноября, 2021
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В Рязани отметили 103-летие десантного училища

7info

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В субботу, 13 ноября, в Рязани прошли праздничные мероприятия по случаю 103-летия десантного училища. В них принимала участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Также в Рязань приехали выпускник РВВДКУ заместитель министра обороны РФ Юнус-бек Евкуров, командующий ВДВ Андрей Сердюков, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

По окончании торжественного митинга состоялся парад и показательные выступления курсантов.

  • В Рязани отметили 103-летие десантного училища
  • В Рязани отметили 103-летие десантного училища
  • В Рязани отметили 103-летие десантного училища
  • В Рязани отметили 103-летие десантного училища
  • В Рязани отметили 103-летие десантного училища
  • В Рязани отметили 103-летие десантного училища
  • В Рязани отметили 103-летие десантного училища
  • В Рязани отметили 103-летие десантного училища
  • В Рязани отметили 103-летие десантного училища

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