9 мая в Рязани изменят маршруты движения транспорта

В связи с закрытием движения транспорта 9 мая 2024 года на Соборной площади, Первомайском проспекте в рамках проведения в городе Рязани мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме. Об этом сообщила городская администрация.
Так, изменения в маршрутах движения городского пассажирского транспорта с 06.00 до 18.00 9 мая 2024 года в связи с закрытием движения транспорта по Соборной площади будут организованы следующим образом:
- троллейбусы маршрута №1 от остановочного пункта «Дом художника» следуют по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до остановочного пункта «пл. Мичурина» (в прямом и обратном направлении);
- автобусы маршрута №90М2 в прямом направлении от остановочного пункта «Гостиница Первомайская» следуют по Первомайскому проспекту, ул. Каширина, далее по своему маршруту, в обратном направлении из мкр. Канищево без изменения.
Изменения в маршрутах движения городского пассажирского транспорта с 17.45 до 18.40 9 мая 2024 года в связи с закрытием движения транспорта по Первомайскому проспекту от Вокзальной ул. до ул. Дзержинского по маршруту движения колонны курсантов, участников парада в Москве:
- Изменения в маршрутах движения троллейбусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:
- маршруты №№1, 9, 10, 16 из Московского района следуют до остановочного пункта «ТД Барс» и обратно;
- движение троллейбусов маршрутов №№5в, 5н приостанавливается.
- Изменения в маршрутах движения автобусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:
- автобусы маршрута №2 от остановки «Вокзал Рязань-2» и обратно следуют по ул. Чкалова, Весенней ул., Высоковольтной ул., ул. Дзержинского, далее по своему маршруту;
- автобусы маршрутов №№7, 7А, 13, 15, 24, 27 от остановки «Дом художника» и обратно следуют по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-1, далее по своим маршрутам.
- Изменения в маршрутах движения автобусов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками:
- автобусы маршрутов №№41М2, 46М2, 47М2, 53М2, 66М2, 68М2, 73М2, 75М2 от остановки ТД «Барс» и обратно следуют по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту, далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрута №58М2 от остановки ТД «Барс» и обратно следует по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-2, ул. Чкалова, Весенней ул., Высоковольтной ул., далее по своему маршруту;
- автобусы маршрутов №№30М3, 50М2, 71М2, 88М2, 95М2 от остановки ТД «Барс» и обратно следуют по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-2, ул. Чкалова, Весенней ул., Высоковольтной ул., ул. Дзержинского, далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрута №77М2 от остановки «Вокзал Рязань-2» и обратно следует по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту.
Изменения в маршрутах движения городского пассажирского транспорта с 18.40 до 19.30 9 мая 2024 года в связи с закрытием движения транспорта по Первомайскому проспекту от ул. Дзержинского до площади Ленина по маршруту движения колонны курсантов, участников парада в Москве:
- движение автобусов маршрутов №№7, 7А, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 41М2, 46М2, 47М2, 49М2, 53М2, 65М2, 66М2, 68М2, 73М2, 75М2, 77М2, 90М2, 99М2 приостанавливается и возобновляется по мере прохождения колонны курсантов, участников парада в Москве;
- движение троллейбусов маршрутов №№1, 5в, 5н, 10, 16 приостанавливается и возобновляется по мере прохождения колонны курсантов, участников парада в Москве;
- троллейбусы маршрута №3 от остановки «Радиоуниверситет» следуют по ул. Гагарина, Спортивной ул., ул. Есенина, ул. Горького, ул. Новая, Касимовское шоссе далее по своему маршруту, в обратном направлении от конечной остановки «Городская больница №11» без изменения.