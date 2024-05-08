9 мая в Рязани изменят маршруты движения транспорта

В связи с закрытием движения транспорта 9 мая 2024 года на Соборной площади, Первомайском проспекте в рамках проведения в городе Рязани мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме. Об этом сообщила городская администрация.

Так, изменения в маршрутах движения городского пассажирского транспорта с 06.00 до 18.00 9 мая 2024 года в связи с закрытием движения транспорта по Соборной площади будут организованы следующим образом:

троллейбусы маршрута №1 от остановочного пункта «Дом художника» следуют по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до остановочного пункта «пл. Мичурина» (в прямом и обратном направлении);

автобусы маршрута №90М2 в прямом направлении от остановочного пункта «Гостиница Первомайская» следуют по Первомайскому проспекту, ул. Каширина, далее по своему маршруту, в обратном направлении из мкр. Канищево без изменения.

Изменения в маршрутах движения городского пассажирского транспорта с 17.45 до 18.40 9 мая 2024 года в связи с закрытием движения транспорта по Первомайскому проспекту от Вокзальной ул. до ул. Дзержинского по маршруту движения колонны курсантов, участников парада в Москве:

Изменения в маршрутах движения троллейбусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:

маршруты №№1, 9, 10, 16 из Московского района следуют до остановочного пункта «ТД Барс» и обратно;

движение троллейбусов маршрутов №№5в, 5н приостанавливается.

Изменения в маршрутах движения автобусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:

автобусы маршрута №2 от остановки «Вокзал Рязань-2» и обратно следуют по ул. Чкалова, Весенней ул., Высоковольтной ул., ул. Дзержинского, далее по своему маршруту;

автобусы маршрутов №№7, 7А, 13, 15, 24, 27 от остановки «Дом художника» и обратно следуют по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-1, далее по своим маршрутам.

Изменения в маршрутах движения автобусов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками:

автобусы маршрутов №№41М2, 46М2, 47М2, 53М2, 66М2, 68М2, 73М2, 75М2 от остановки ТД «Барс» и обратно следуют по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту, далее по своим маршрутам;

автобусы маршрута №58М2 от остановки ТД «Барс» и обратно следует по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-2, ул. Чкалова, Весенней ул., Высоковольтной ул., далее по своему маршруту;

автобусы маршрутов №№30М3, 50М2, 71М2, 88М2, 95М2 от остановки ТД «Барс» и обратно следуют по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-2, ул. Чкалова, Весенней ул., Высоковольтной ул., ул. Дзержинского, далее по своим маршрутам;

автобусы маршрута №77М2 от остановки «Вокзал Рязань-2» и обратно следует по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту.

Изменения в маршрутах движения городского пассажирского транспорта с 18.40 до 19.30 9 мая 2024 года в связи с закрытием движения транспорта по Первомайскому проспекту от ул. Дзержинского до площади Ленина по маршруту движения колонны курсантов, участников парада в Москве: