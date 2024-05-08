В ДТП с грузовиком в Ряжском районе пострадал пассажир «Ауди А6»

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности вчерашнего ДТП с пострадавшим.

7 мая около 4:50 утра в Ряжском районе на 296-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло ДТП. Столкнулись грузовик «МАН», которым управлял 37-летний житель Нижегородской области, и легковой автомобиль «Ауди А6» под управлением 69-летнего мужчины из Москвы.

В результате аварии 65-летний пассажир легковой машины получил травмы, человеку потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.