В Рязанской области сотрудники Росгвардии пресекли попытку кражи запчастей со склада

В Сасове сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области задержали с поличным подозреваемых в краже запчастей от станков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На объекте сработала тревожная кнопка. Бойцы оперативно приехали на место, сотрудник охраны сообщил им, что заметил на камерах видеонаблюдения двух мужчин, выносящих из цеха запчасти для станков. Часть краденного они успели сложить у забора.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых с поличным. Подозреваемые — ранее судимые жители Сасовского района 1989 и 1994 годов рождения. На склад запчастей они проникли через разбитое окно.

Мужчин передали сотрудникам полиции.

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