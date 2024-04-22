В Рязанской области ожидаются перебои в трансляции телерадиосигнала

Пресс-служба РТРС «Рязанский ОРТПЦ» оповещает рязанцев, что в ближайшее время в некоторых районах возможны кратковременные перерывы в телерадиовещании.

Это связано с профилактическими и плановыми работами на радиотелевизионных передающих станциях. С 22 по 28 апреля ожидаются перебои в трансляции телерадиосигнала.

Перебои возможны в следующих районах:

Ряжский район (22 апреля с 10:00 до 16:00);

Сараевский район (23 апреля с 09:00 до 15:00);

Александро-Невский район, с. Просечье (24 апреля с 09:00 до 15:00);

Кораблинский район (25 апреля с 09:00 до 15:00).

Если погода ухудшиться, возможно, некоторые работы могут отменят или перенесут на другой срок.