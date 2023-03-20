Понедельник, 20 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области набирают добровольцев для сопровождения «Бессмертного полка»

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В Рязанской области стартовал набор добровольцев для организации шествия «Бессмертный полк». В Рязани планируется привлечь свыше 500 волонтёров, – сообщает региональный комитет по делам молодёжи.

Волонтёры будут сопровождать колонны, работать с участниками шествия и трибунами, обеспечивать информационную помощь, вести фото- и видеосъёмку. Приглашают и волонтёров из числа студентов медицинских образовательных организаций.

Стать добровольцем для «Бессмертного полка» может любой желающий от 16 лет. Требуется регистрация на сайте Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и запись на мероприятие. Регистрация продлится по 13 апреля.

Цель «Бессмертного полка», проводимого в России и за рубежом — увековечение памяти героев-победителей. В День Победы жители областного центра и муниципалитетов региона пройдут парадным строем с портретами своих родных – участников Великой Отечественной войны.

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