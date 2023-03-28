В Рязанской области ищут без вести пропавшего мужчину

Михайловский МСО СУ СКР по Рязанской области разыскивает мужчину 1975 года рождения.

Николай Александрович Политов покинул место своего жительства в селе Чурики Михайловского района 13 апреля 2020 года, до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы на момент исчезновения: рост 180-185 см, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо бледное, брови дугообразные, глаза тёмные, нос средний прямой, губы средней толщины, волосы тёмные, лобная залысина.

Особые приметы: нет верхних передних зубов, на большом пальце левой руки есть татуировка в виде буквы «Н», ходит быстро.

Был одет: чёрная шапка, чёрная кожаная куртка, серая кофта, синие спортивные брюки с белыми полосами по бокам, чёрные сланцы, чёрные носки.

Всех, кто располагает любой информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам 8-910-906-11-41 или 02 (112).