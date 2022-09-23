Пятница, 23 сентября, 2022
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В Рязани задержали объявленных в федеральный розыск мужчин

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Объявленных в федеральный розыск мужчин задержали полицейские в Рязани. Информация об этом появилась на сайте Управления МВД России по Рязанской области.

22 сентября в районе площади Победы правоохранители остановили для проверки документов 27-летнего жителя города Курска. Выяснилось, что мужчина объявлен в розыск органами дознания в связи с расследованием уголовного дела о краже.

При похожих обстоятельствах был задержан объявленный в розыск за совершение кражи 32-летний житель Рязани.

Мужчин доставили в полицейские участки для дальнейшего разбирательства.

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