В Рязани задержали объявленных в федеральный розыск мужчин

Объявленных в федеральный розыск мужчин задержали полицейские в Рязани. Информация об этом появилась на сайте Управления МВД России по Рязанской области.

22 сентября в районе площади Победы правоохранители остановили для проверки документов 27-летнего жителя города Курска. Выяснилось, что мужчина объявлен в розыск органами дознания в связи с расследованием уголовного дела о краже.

При похожих обстоятельствах был задержан объявленный в розыск за совершение кражи 32-летний житель Рязани.

Мужчин доставили в полицейские участки для дальнейшего разбирательства.