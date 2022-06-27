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Понедельник, 27 июня, 2022

В Рязани возбудили уголовное дело по факту крушения Ил-76

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Татьяна Проводина

В Рязани возбудили уголовное дело по факту крушения Ил-76

Фото из группы ДТП и ЧП Рязань ВКонтакте

Расследованием займётся военное следствие, – пишет «Коммерсант».

Авиакатастрофа произошла рано утром 24 июня. Самолёт Минобороны взлетел после дозаправки на аэродроме в Дягилево и направился в Белгород. Крушение унесло жизни пяти человек, находившихся на борту самолёта.

Причиной трагедии Минобороны назвало неисправность двигателя. Требованиям ICAO о необходимости публикации результатов расследования авиакатастроф Минобороны не подчиняется. Поэтому официально причины трагедии, скорее всего, так и не назовут, – отмечает «Коммерсант».

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