В Рязани возбудили уголовное дело по факту крушения Ил-76

Расследованием займётся военное следствие, – пишет «Коммерсант».

Авиакатастрофа произошла рано утром 24 июня. Самолёт Минобороны взлетел после дозаправки на аэродроме в Дягилево и направился в Белгород. Крушение унесло жизни пяти человек, находившихся на борту самолёта.

Причиной трагедии Минобороны назвало неисправность двигателя. Требованиям ICAO о необходимости публикации результатов расследования авиакатастроф Минобороны не подчиняется. Поэтому официально причины трагедии, скорее всего, так и не назовут, – отмечает «Коммерсант».