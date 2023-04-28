В Рязани ГИБДД выявила 30 нарушителей правил тонировки

Сегодня в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия по проверке тонировки транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

В рамках мероприятия осуществляется проверка соответствия тонировочной пленки установленным требованиям. Водители, чьи стекла не соответствуют нормам, привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей.

За короткий период времени с начала мероприятия было выявлено более 30 нарушений. Владельцы машин привлечены к ответственности.

Комплексные мероприятия продолжаются.