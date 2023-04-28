spot_img
Пятница, 28 апреля, 2023

В Рязани ГИБДД выявила 30 нарушителей правил тонировки

Сегодня в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия по проверке тонировки транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

В рамках мероприятия осуществляется проверка соответствия тонировочной пленки установленным требованиям. Водители, чьи стекла не соответствуют нормам, привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей.

За короткий период времени с начала мероприятия было выявлено более 30 нарушений. Владельцы машин привлечены к ответственности.

Комплексные мероприятия продолжаются.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации