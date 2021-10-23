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Суббота, 23 октября, 2021
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В ПФР рассказали о выплате пенсий в нерабочие дни ноября

Александр Ильин
pixabay.com

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В Пенсионном фонде объяснили, каким образом будет производиться выплата пенсией в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом пишут РИА Новости. 

В ведомстве заявили, что нерабочие дни не скажутся на пенсионных выплатах, их перечисление продолжит осуществляться в доставочные и финансовые организации. 

Так, «Почта России» будет работать по обычному графику: 4 ноября — выходной, 3 ноября — сокращённый день, 5 ноября — субботний график. Доставка пенсий и пособий почтальонами также будет действовать в стандартном режиме, в соответствии с расписанием, согласованном с региональными отделениями ПФР.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в России объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

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