Понедельник, 3 октября, 2022
Татьяна Проводина

В начале октября изменено расписание электричек в Рязанской области

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Изображение от jannoon028 на Freepik

Расписание ряда пригородных поездов Ряжского направления в Рязанской области в начале октября изменено. Это связано с модернизацией инфраструктуры.

4 октября с 11:50 до 15 часов железнодорожники будут проводить ремонтно-путевые работы на перегоне Денежниково – Старожилово, а 6 и 7 октября с 14:10 до 17:30 – на участке Хрущево – Чемодановка.

8 и 9 октября с 8 часов до 10:40 будут модернизировать контактную сеть на перегоне Старожилово – Хрущево.

У некоторых пригородных электропоездов, которые курсируют между станциями Рязань-2 и Ряжск-1, изменено время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании электричек. Информация доступна на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе Пассажирам и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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