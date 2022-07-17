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В Москве мать донесла на сына, который уклонялся от армии во время спецоперации

Жительница Москвы мать донесла на сына, который уклонялся от армии во время спецоперации, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что молодой человек учился в Российской академии госслужбы при президенте России. В 2018 году он попытался открыть бизнес, однако его ждала неудача. После этого в семье начались конфликты.

За три месяца до 27-летия его мать написала заявление в полицию. В нем женщина сообщила, что ее сын «в важные для страны дни уклоняется от воинской службы».

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