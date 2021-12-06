В Михайловском районе легковушка столкнулась с грузовиком

В столкновении легкового автомобиля и грузовика в Михайловском районе Рязанской области пострадал человек. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

4 декабря, в 02:00, на 2-м километре автодороги «Стрелецкие выселки — поселок Октябрьский», 54-летний житель Ростовской области на «Хёндай Солярис» столкнулся с грузовиком «Скания» с полуприцепом под управлением 51-летнего жителя Москвы.

Водителю легковушки потребовалась помощь медиков.

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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.