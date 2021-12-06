-2.4 C
Рязань
Понедельник, 6 декабря, 2021
spot_img
На главнуюПроисшествияДорожные происшествия в Рязанской области

В Михайловском районе легковушка столкнулась с грузовиком

7info

В столкновении легкового автомобиля и грузовика в Михайловском районе Рязанской области пострадал человек. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

4 декабря, в 02:00, на 2-м километре автодороги «Стрелецкие выселки — поселок Октябрьский», 54-летний житель Ростовской области на «Хёндай Солярис» столкнулся с грузовиком «Скания» с полуприцепом под управлением 51-летнего жителя Москвы.

Водителю легковушки потребовалась помощь медиков.

Реклама

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,837ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img