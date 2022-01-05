В Костроме двое мужчин изнасиловали и зверски убили пятилетнюю девочку

Телеканал РЕН ТВ поделился подробностями зверского убийства пятилетней девочки в Костроме.

Ранее стражи порядка задержали двух мужчин 44 и 24 лет. Старший был судим за педофилию, а младший – за кражу.

По предварительной версии, злоумышленники схватили ребенка, завели в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали. На теле убитой насчитали множество ножевых ранений.

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Убийцы спрятали тело в спортивную сумку, чтобы скрыть следы преступления, однако вскоре их поймали. Жители Костромы потребовали выдать им подозреваемых в убийстве для самосуда.

Семья, в которой воспитывалась девочка, считается благополучной. Сообщается, что ее отец военнослужащий, а мать – уборщица.