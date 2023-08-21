В Кировской области вагнеровец вернулся с СВО и изнасиловал девушку

Сотрудники полиции разыскивают бывшего бойца ЧВК «Вагнер», которого подозревают в изнасиловании в Кировской области, пишет телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел 18 августа. По предварительной версии, мужчина жестоко избил и надругался над 26-летней девушкой.

Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лица и множеством других травм. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Подозреваемым оказался бывший сотрудник УФСИН Алексей Костромин, который в декабре 2020 года забил молотком на почве ревности 20-летнюю студентку.