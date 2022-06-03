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Пятница, 3 июня, 2022

В Калининградской области прокомментировали слухи о «биологической диверсии»

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В Калининградской области прокомментировали слухи о «биологической диверсии»

В группе правительства Калининградской области в социальной сети «ВКонтакте» появилось опровержение сведениям о заражении воды в регионе холерой.

В Роспотребнадзоре и региональном минздраве уточнили, что вода регулярно проверяется на микробы, вирусы и санитарно-химические показатели. Она полностью безопасна для употребления в пищу.

«Этот вопрос на усиленном контроле», — говорится в сообщении.

Власти просят жителей региона доверять только надежным источникам информация. В частности, авторы это фейка ссылались на «объявление главного врача БСМП», однако даже не удосужились указать его фамилию.

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