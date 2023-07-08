Суббота, 8 июля, 2023
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В Якутске в номер к Виктории Дайнеко проник мужчина, пока она спала

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Неизвестный проник в номер певицы Виктории Дайнеко в отеле в Якутске, пока она спала «в одних трусах», сообщил телеграм-канал SHOT.

Девушка приехала в город с концертами выпускников «Фабрики звезд». Утром она обнаружила, что в ее номере пили алкоголь.

Позднее артистка уточнила, что пьяным незнакомцем оказался помощник организатора концерта, который выпросил ключи на ресепшене.

«Вот такой отель, что они могут отдать ключи от чужого номера абсолютно неадекватному человеку», – рассказала Дайнеко.

По ее словам, руководство отеля уволит и представителя заведения, и странного гостя. Дайнеко уже написала заявление в полицию.

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