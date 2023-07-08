Неизвестный проник в номер певицы Виктории Дайнеко в отеле в Якутске, пока она спала «в одних трусах», сообщил телеграм-канал SHOT.
Девушка приехала в город с концертами выпускников «Фабрики звезд». Утром она обнаружила, что в ее номере пили алкоголь.
Позднее артистка уточнила, что пьяным незнакомцем оказался помощник организатора концерта, который выпросил ключи на ресепшене.
По ее словам, руководство отеля уволит и представителя заведения, и странного гостя. Дайнеко уже написала заявление в полицию.