В Тихом океане совершена аварийная посадка Boeing 377

Авария Boeing 377 в Тихом океане — авиационная авария, произошедшая рано утром 16 октября 1956 года посреди Тихого океана. Экипажу удалось посадить самолет на воду и спасти всех пассажиров.

Самолёт Boeing 377-10-26 Stratocruiser авиакомпании Pan American World Airways с 31 человеком на борту выполнял ночной пассажирский рейс из Гонолулу (Территория Гавайи) в Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Однако на полпути у него сперва вышел из-под контроля один из воздушных винтов, а вскоре отказал другой двигатель. Не имея возможности достигнуть побережья, экипаж стал кружить около ближайшего метеорологического судна и подошедшего пограничного сторожевого корабля береговой охраны США. Экипаж лайнера и находившиеся на судах моряки договорились о проведении посадки на воду. При этом американские служащие береговой охраны помогли «Боингу».

В итоге с рассветом Boeing 377-10-26 Stratocruiser приводнился на поверхность океана, после чего все люди на борту были спасены. Среди посадок больших пассажирских самолётов на воду (кроме гидросамолётов), это первый известный случай, обошедшийся без жертв.

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