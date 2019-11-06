Случился теракт во Владикавказе

Террористический акт во Владикавказе — подрыв, совершённый террористкой-смертницей 6 ноября 2008 года примерно в 14 часов по московскому времени в столице республики Северная Осетия Владикавказе. Смертница привела в действие взрывное устройство мощностью в 500 грамм тротила около маршрутки Газель, подъехавшей к рынку и проводящей высадку пассажиров, на площади у кинотеатра «Дружба», одного из самых людных мест города, находящегося рядом с Северо-Осетинским государственным университетом. 8 ноября объявлен в республике днём траура. Государственная дума России почтила память погибших минутой молчания.

В результате теракта сразу же погибли 11 человек, включая смертницу, в ночь на 7 ноября умерла 24-летняя девушка, ставшая двенадцатой жертвой взрыва. Ранения получил 41 человек, трое жителей Владикавказа были отпущены на амбулаторное лечение после оказания им медицинской помощи.

Правительство Северной Осетии приняло решение о выплате денежных компенсаций семьям погибших и раненым. Сумма компенсации составила по 300 тысяч рублей семьям погибших и ещё по 25 тысяч рублей на похороны. Кроме того, по 100 тысяч рублей выплачено тяжелораненым и по 50 тысяч рублей другим пострадавшим.

Основные версии теракта — попытка дестабилизации обстановки на Северном Кавказе или провокация для обострения конфликта между осетинами и ингушами. За последнее время во Владикавказе были похищены несколько жителей Ингушетии. По одной из версий следствия смертница принадлежала к «ваххабитскому подполью».

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