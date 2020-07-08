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Родился Джон Рокфеллер

Алексей Агеев
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Американский миллиардер, основатель клана Рокфеллеров Джон Дэвисон Рокфеллер (англ. John Davison Rockefeller) родился 8 июля 1839 года в Ричфорде (США), в семье мелкого торговца. В 14 лет Джон переезжает вместе с родителями в Грелвелд и через два года, бросив школу, начинает работать клерком в небольшой сельскохозяйственной фирме. Вскоре Джон становится партнёром владельцев компании по торговле зерном.

Умный и целеустремлённый молодой человек умело использует свою энергию для достижения поставленных целей. С 1861 по 1865 год, в период гражданской войны, ему удаётся заработать целое состояние, поставляя сельскохозяйственную продукцию в армию. На заработанные деньги Рокфеллер с партнёрами построил нефтеперегонный завод неподалёку от Кливленда.

В 1870 году Рокфеллер создаёт знаменитую нефтяную компанию «Стандарт Ойл», которая впоследствии станет первым и крупнейшим трестом Америки. Эта компания контролировала впоследствии 95 % нефтедобычи Америки. В этот период Рокфеллер скупает множество земельных участков и недвижимости, а также нефтяные компании своих конкурентов.

Деятельность «Стандарт Ойл» вызвала общественный протест против монополий и привела к принятию антимонопольного закона Шермана в 1890 году.

Рокфеллер стал первым человеком в мире, чьё состояние перевалило за миллиард долларов. Бизнесмен активно занимался благотворительностью, основав в 1913 году благотворительный Фонд Рокфеллера.

Скончался Джон Рокфеллер 23 мая 1937 года во Флориде (США), немного не дожив до своего столетнего юбилея.

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