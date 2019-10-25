Произошло Балаклавское сражение – крупнейшая битва Крымской войны

Балаклавское сражение было одним из крупнейших сражений Крымской войны 1853–1856 годов между союзными силами Великобритании, Франции и Турции с одной стороны, и Россией – с другой.

Город и порт Балаклава, расположенный в 15 км к югу от Севастополя, являлся базой британского экспедиционного корпуса в Крыму. Удар русских войск по позициям союзников у Балаклавы мог в случае успеха привести к деблокированию осаждённого Севастополя и нарушению снабжения англичан. Сражение произошло в долинах к северу от Балаклавы, ограниченных невысокими Федюхиными горами, Сапун-горой и рекой Чёрной. Это было первое и единственное сражение Крымской войны, в котором русские войска существенно преобладали в силах.

Русский отряд, находившийся под командованием генерала от инфантерии Павла Петровича Липранди, насчитывал около 16 тысяч человек. Силы союзников, в основном представленные британскими войсками, включали две кавалерийских бригады. Общее командование британской кавалерией осуществлял генерал-майор граф Лукан. В сражении участвовали также французские и турецкие подразделения, но их роль была незначительной. Количество войск союзников составляло около двух тысяч человек.

Сражение началось 25 октября 1854 года около пяти часов утра, ещё до рассвета. Для того, чтобы прикрыть слишком широкий фронт атаки русской кавалерии, шотландский командир Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться в шеренгу по два, вместо предусмотренной уставами в таких случаях шеренги по четыре. Первая атака русских была отбита. Но британский генерал лорд Реглан был крайне недоволен потерей девяти орудий в начале боя и отдал приказ об атаке на русские позиции, приведший к трагическим последствиям. В ходе двадцатиминутной атаки, начавшейся в 12:20, погибли две трети атакующих. Остатки бригады, тем не менее, сумели организованно отойти на исходные позиции. К концу боя противоборствующие стороны остались на своих утренних позициях. По разным оценкам, число погибших союзников составило от 400 до 1000 человек, русских – около 600.

Достичь поставленной цели в ходе Балаклавского сражения (разгром английского лагеря и прекращение снабжения английских войск) русские войска не смогли. Тем не менее, историческое значение этой битвы нельзя переоценить: итогом сражения стал отказ союзников от идеи захвата Севастополя штурмом и переход к позиционным осадным действиям.

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