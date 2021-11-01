В Челябинской области два местных жителя проводили стримы, где издевались над пенсионеркой с деменцией

Два блогера из Челябинской области проводили в интернете стримы, на которых издевались над пожилой женщиной с деменцией. Об этом сообщает СК по региону.

По данным правоохранителей, два местных жителя устраивали прямые трансляции ежедневно. За демонстрацию жестокого контента они получали донаты (денежные вознаграждения) от своей аудитории.

Как пишет РЕН ТВ, одной из подозреваемых является внучка бабушки, другим — её муж. Они снимали видео для TikTok и проводили там стримы, на которых смеялись над беспомощностью пенсионерки.

По факту случившегося следственный комитет проводит разбирательство в рамках статьи 117 УК РФ («Истязание»). Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.