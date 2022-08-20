В Бурятии женщина убила любовника из-за пошлых шуток в свой адрес

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Закаменска, которую обвиняют в убийстве любовника, пишет МК.

Инцидент произошел 17 августа. По версии следствия, женщина и мужчина были в гостях у ее брата. В разгар застолья возлюбленный начал отпускать в адрес спутницы пошлые шутки.

Сначала дама никак не реагировала на его реплики. Однако она дошла до точки кипения после очередного обидного высказывания. Злоумышленница схватила нож и дважды ударила им обидчика в живот. Он скончался в больнице.

Женщина не пыталась сбежать с места происшествия и дала показания.