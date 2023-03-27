Умер актёр Михаил Чигарёв

26 марта на 79 году после продолжительной болезни скончался актер театра и кино Михаил Михайлович Чигарёв. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Чигарёв дебютировал на экране в роли мужа героини картины «Приезжие». Всего в творческой биографии артиста около 80 ролей. Он снимался таких хитах советского кинематографа, как «В зоне особого внимания», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих». Также Чигарёв работал в Театре киноактёра.

Похоронят артиста 28 марта в Переяславле-Залесском.