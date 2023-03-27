Понедельник, 27 марта, 2023
7info

Умер актёр Михаил Чигарёв

На главнуюНовости мира
Михаил Чигарёв, кадр из фильма "Раба любви"

26 марта на 79 году после продолжительной болезни скончался актер театра и кино Михаил Михайлович Чигарёв. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Чигарёв дебютировал на экране в роли мужа героини картины «Приезжие». Всего в творческой биографии артиста около 80 ролей. Он снимался таких хитах советского кинематографа, как «В зоне особого внимания», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих». Также Чигарёв работал в Театре киноактёра.

Похоронят артиста 28 марта в Переяславле-Залесском.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации