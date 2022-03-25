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Пятница, 25 марта, 2022

У следователей появилась версия исчезновения рязанки Елены Логуновой

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У следователей появилась версия исчезновения рязанки Елены Логуновой

7info7
Фото: instagram.com/mrs.kosheleva62/

У следователей появилась версия исчезновения молодой рязанки Елены Логуновой. Об этом сообщила мать пропавшей Наталья Кошелева.

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Версию матери следователи озвучили 25 марта. Она не стала её разглашать.

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