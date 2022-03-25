У следователей появилась версия исчезновения рязанки Елены Логуновой

У следователей появилась версия исчезновения молодой рязанки Елены Логуновой. Об этом сообщила мать пропавшей Наталья Кошелева.
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Версию матери следователи озвучили 25 марта. Она не стала её разглашать.
У следователей появилась версия исчезновения молодой рязанки Елены Логуновой. Об этом сообщила мать пропавшей Наталья Кошелева.
Версию матери следователи озвучили 25 марта. Она не стала её разглашать.
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