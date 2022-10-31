Свыше 2 млрд рублей дополнительно получит Рязанская область на строительство школ

Губернатор Рязанской области прокомментировал итоги рассмотрения в первом чтении федерального бюджета 2022-24 годов Государственной Думой.

Павел Малков: «2 млрд 226 млн рублей будет направлено на строительство учебного корпуса на 120 мест Лесно-Конобеевской школы-интерната в Шацком районе, а также школ в микрорайоне Семчино – на 1100 мест и Касимове – на 960 мест»

Губернатор региона отметил, что строительство новых объектов образования позволит в перспективе постепенно перейти на обучение в рязанских школах в одну смену.

Госдума приняла федеральный бюджет в первом чтении на прошлой неделе. По мнению председателя бюджетного комитета, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, «это лучший бюджет, который можно было бы сформировать в данной ситуации».

Андрей Макаров: «В документе заложено выполнение всех социальных обязательств государства. Запланирована индексация социальных выплат выше уровня инфляции, повышение зарплат работников бюджетной сферы, МРОТ и прожиточного минимума»

Парламентарий отметил, что ключевой статьёй расходов является социальная политика.

Как следует из документа, в течение 2022-24 годов Рязанская область получит дополнительные средства на развитие культуры, здравоохранения, спорта, образования и ремонт дорог. Павел Малков при формировании областного бюджета обозначил именно эти направления и подчеркнул, что проект регионального бюджета передадут в думу Рязанской области на этой неделе.

Губернатор поблагодарил за поддержку Рязанского региона главу бюджетного комитета РФ Андрея Макарова. По словам Павла Малкова, благодаря этому федеральные средства пойдут на конкретные проекты.

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