Свыше 2 млрд рублей дополнительно получит Рязанская область на строительство школ

Губернатор Рязанской области прокомментировал итоги рассмотрения в первом чтении федерального бюджета 2022-24 годов Государственной Думой.
Губернатор региона отметил, что строительство новых объектов образования позволит в перспективе постепенно перейти на обучение в рязанских школах в одну смену.
Госдума приняла федеральный бюджет в первом чтении на прошлой неделе. По мнению председателя бюджетного комитета, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, «это лучший бюджет, который можно было бы сформировать в данной ситуации».
Парламентарий отметил, что ключевой статьёй расходов является социальная политика.
Как следует из документа, в течение 2022-24 годов Рязанская область получит дополнительные средства на развитие культуры, здравоохранения, спорта, образования и ремонт дорог. Павел Малков при формировании областного бюджета обозначил именно эти направления и подчеркнул, что проект регионального бюджета передадут в думу Рязанской области на этой неделе.
Губернатор поблагодарил за поддержку Рязанского региона главу бюджетного комитета РФ Андрея Макарова. По словам Павла Малкова, благодаря этому федеральные средства пойдут на конкретные проекты.
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