Обучающие в медицинском университете в Ярославле раскритиковали состояние комнат в общежитии, написал портал 76.RU.

По их мнению, будущих медиков переселяют в новые комнаты в угоду иностранным студентам из Индии. При этом они предположили, что их переводят на новые места после того, как когда учащиеся сами сделают ремонт.

«Мы делаем в комнатах ремонты, тратим свои деньги, которых у нас как у студентов очень мало. Комнаты и все общежитие в ужасном состоянии, поэтому и ремонтируют почти все, кто может», — пояснили молодые люди.

Речь идет о девятиэтажном здании на проспекте Октября, 63, корпус 2.

Руководство учебного заведение подтвердило, что комнаты нужны для иностранцев. При этом в университете отметили, что в ближайшие два года постараются отремонтировать больше 500 мест.

«Фотографии комнат, опубликованные в социальных сетях, — это преимущественно подготовленные к ремонту», — отметили в ЯГМУ.

Администрация вуза вместе с ректором планирует выехать в общежитие, чтобы оценить ситуацию на месте в начале следующей недели.