Строительство новой поликлиники в Дашково-Песочне должно начаться во второй половине 2023 года

Строить новую поликлинику в Дашково-Песочне, как ожидается, начнут в 3-4 квартале текущего года. Об этом министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников рассказал «Новой газете».

Учреждение здравоохранения появится на пустыре недалеко от остановки ДПР-5, на пересечении улицы Серёжина Гора и Васильевского переулка.

По словам главы регионального минздрава, уже разработана и прошла госэкспертизу проектно-сметная документация. Строительство запланировано на 2024-24 годы.

Александр Пшенников: «Работаем над тем, чтобы войти в стройку уже в 3-4 квартале 2023 года. Федеральное финансирование согласовано, сейчас вопрос в региональном»

Министр отметил, что объект по плану должен быть готов в конце 2025 – начале 2026 года.