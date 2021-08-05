Срок льготного обеспечения «сердечников» лекарствами продлён

- Advertisement -

Продлён срок льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. 7info информирует об этом в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

Правительством Российской Федерации до двух лет продлен срок льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями

Изменения касаются больных, которые встали на диспансерное наблюдение с 1 января 2021 года.

Речь идет о лицах, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тех, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование и некоторые др.мед. процедуры, в связи с заболеванием сердца и сосудов.

Перечень положенных им льготных лекарственных препаратов содержит более 20 наименований.

Соответствующее постановление № 1254 подписано 24 июля 2021 года.

Ранее срок льготного обеспечения медикаментами был ограничен одним годом.