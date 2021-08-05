25.7 C
Рязань
Четверг, 5 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоПрокуратура поясняет

Срок льготного обеспечения «сердечников» лекарствами продлён

7info7
Срок льготного обеспечения «сердечников» лекарствами продлён
- Advertisement -

Продлён срок льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. 7info информирует об этом в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

Правительством Российской Федерации до двух лет продлен срок льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Изменения касаются больных, которые встали на диспансерное наблюдение с 1 января 2021 года.

Речь идет о лицах, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тех, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование и некоторые др.мед. процедуры, в связи с заболеванием сердца и сосудов.

Перечень положенных им льготных лекарственных препаратов содержит более 20 наименований.

Соответствующее постановление № 1254 подписано  24 июля 2021 года.

Ранее срок льготного обеспечения медикаментами был ограничен одним годом.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]