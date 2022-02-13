Сорокина рассказала о планах ремонта дорог в Рязани

В 2021 году отремонтировано столько дорог, сколько за 2 предыдущих года, сообщила 12 февраля мэр Рязани Елена Сорокина.

Проведены ремонт, реконструкция 20 участков общей протяженностью 15 километров. Работы по двухлетним контрактам идут на 10 участках длиной 12,7 километра.

Картами отремонтировали 36 участков, сделан ремонт 9 дворов в рамках нацпроектов. Ещё 65 дворовых дорог, проездов починили на 100 миллионов рулей, выделенных губернатором Любимовым из бюджета области.

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Планы на 2022 год — отремонтировать 96 участков протяжённостью 86,7 километра. Работы проведут комплексно — с тротуарами, а также картами — от бордюра до бордюра.