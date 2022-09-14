С начала года нарушителей закона о торговле в Рязани оштрафованы более чем на 4,2 млн рублей

С начала 2022 года в Рязани к административной ответственности за незаконную торговлю привлекли 1222 нарушителя. Такие данные привели административные комиссии при городской мэрии.

Общая сумма штрафов составила 4 226 800 рублей, – сообщает администрация Рязани.

По закону Рязанской области «Об административных правонарушениях» за торговлю и оказание услуг вне установленных мест предусмотрено предупреждение или административный штраф. Для граждан он составляет от тысячи до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.