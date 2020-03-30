Водитель с признаками опьянения устроил массовое ДТП под Рязанью

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В воскресенье, 29 марта, в 14 часов на автодороге Рязань – Ряжск в Рязанском районе произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Дэу Нексия» выехал на встречку для обгона, по касательной задел автомобили ГАЗ и «Нива», после чего совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2115. В аварии травмы получил водитель автомобиля ВАЗ. Ему потребовалась помощь медиков.

У выехавшего на встречную полосу водителя сотрудники ГИБДД заметили признаки опьянения. Его доставили на медицинское освидетельствование, но пройти его он отказался.

Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Кроме того, его могут привлечь к ответственности за причинение травм водителю ВАЗ-2115, нанесенных в результате ДТП.



Видео: Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР