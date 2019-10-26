В Рязанской области 82-летнего мужчину ударили ножницами в грудь

В городе Кораблино сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 82-летнему пенсионеру. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



О пострадавшем мужчине, травмы которого носят явно криминальный характер, в полицию сообщили из больницы. Приехав домой к пенсионеру, правоохранители застали там его внучку. Женщина пришла проведать деда и обнаружила его в крови, после чего и вызвала скорую помощь.



Начав выяснять, что произошло, сотрудники полиции вышли на подозреваемого – 48-летнего мужчину, который живёт в том же подъезде, что и пострадавший. Он был пьян.



Установлено, что с вечера мужчины выпивали, при этом спиртное было куплено на деньги пенсионера. Когда было выпито уже много, мужчина давший деньги на алкоголь, начал высказывать претензии, так как считал, что куплено не то, что он хотел. Хозяину квартиры это не понравилось, произошла ссора, в ходе которой пенсионер и получил удар ножницами в грудь.



Пожилой мужчина добрался до своей квартиры и лёг в кровать, где его утром и обнаружила внучка. Его обидчик продолжил пить уже в одиночестве.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

