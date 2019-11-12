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В Рязани вынесли приговор мужчинам, забившим насмерть соседа

Во вторник, 12 ноября, областной суд в Рязани вынес приговор Максиму Мешкову и Роману Краснопёрову, которые обвинялись в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В ходе следствия и суда было установлено, что у мужчин произошёл конфликт с соседом Д. Во время ссоры они избили его, в том числе и бутылками по голове. От полученных травм Д. скончался. Мужчины положили его в багажник машины, отвезли на реку и Мешков сбросил тело в воду с моста. 

15 октября по делу вынесли свой вердикт присяжные заседатели. Большинством голосов они вынесли решение о том, что Краснопёров заслуживает снисхождения. В результате сегодня суд приговорил Мешкова к 15 годам колонии строго режима, с ограничением свободы на 1 год, а Краснопёрова к 13 годам колонии строгого режима, также с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое будет отбываться им после отбытия основного наказания. 

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

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