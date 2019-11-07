В Рязань привезут чудотворный образ Боголюбской иконы Божией Матери

В воскресенье, 10 ноября, в Рязань привезут Боголюбскую икону Божьей матери. Поклониться чудотворному образу можно будет в Александро-Невском храме города Рязани с 15.00. Здесь икона будет находиться до воскресенья, 17 ноября.

Боголюбский образ Богородицы всегда был особо почитаем на Рязанской земле, сообщает сайт рязанской епархии.

Чудеса, связанные с иконой, начали происходить в 30-е годы XX века. Когда комсомольцы стали разорять храм, один из них ударил по образу инструментом. От удара из груди Божией Матери полилась кровь. Испугавшись, комсомольцы убежали. Позже колхозный плотник Флор решил сделать из иконы дверь и состругать рубанком святое изображение. Дочь поддержала отца. Но как только мужчина дотронулся до иконы, его парализовало, а дочь сошла с ума.

Постоянно икона находится в селе Городище Рыбновского района в Георгиевском храме.