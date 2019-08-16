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В ночном ДТП в центре Рязани пострадали два человека

Два человека пострадали в результате ДТП на улице Свободы в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным ГИБДД, авария произошла в пятницу, 16 августа, в 00.45 у дома №64/74 на улице Свободы в Рязани. Автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 19-летнего жителя Рязанской области столкнулся с ехавшим по главной дороге автомобилем «Лада Веста» под управлением 42-летнего рязанца. 

После ДТП помощь медиков потребовалась водителю «Весты» и его 17-летней пассажирке. По факту случившегося проводится проверка. 

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