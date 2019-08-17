В центре Рязани ограбили 79-летнюю пенсионерку

В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении пенсионерки на улице Фирсова. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Пожилая женщина рассказала полицейским, что на улице неизвестный молодой человек ударил её в плечо, толкнул, а затем сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком.



Пострадавшая сообщила приметы грабителя, по ним полицейские установили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за краже 24-летний житель Рязанского района. Подозреваемого задержали в одном из домов в селе Шумашь. Похищенное изъято.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Виновному может грозить до 7 лет лишения свободы.

